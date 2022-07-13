Украина

Футболісти залишили закарпатський клуб на правах вільних агентів.

Захисник Олег Синьогуб і півзахисник Данило Книш залишили Минай. Про це повідомляє прес-служба клубу.

В обох футболістів закінчилися контракти, що означає, що вони набули статусу вільних агентів.

26-річний Книш перейшов до Минаю влітку 2020 року. За цей час він провів за 44 гри, забивши три голи та віддавши чотири результативні передачі.

33-річний Синьогуб підписав контракт із Минаєм влітку минулого року. У його активі 15 ігор та одна результативна передача.

Зазначимо, що Синьогуб уже визначився з новим клубом – нещодавно він підписав контракт із ЛНЗ.