Захисник Миная Олег Синьогуб поставив свій підпис під контрактом із ЛНЗ. Про це повідомляє прес-служба клубу із Черкас.

Деталі угоди із досвідченим 33-річним українцем не розкриваються. Футболіст виступатиме під 89-м номером.

До Миная Олег виступав за Інгулець, черкаський Дніпро, Славутич, Карлівку, Полтаву, Єдність та Арсенал із Білої Церкви.

Минулого сезону Синьогуб провів 15 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу.