Досвідчений захисник продовжить свою кар'єру у Першій лізі України.
Олег Синьогуб, ФК ЛНЗ
12 липня 2022, 14:11
Захисник Миная Олег Синьогуб поставив свій підпис під контрактом із ЛНЗ. Про це повідомляє прес-служба клубу із Черкас.
Деталі угоди із досвідченим 33-річним українцем не розкриваються. Футболіст виступатиме під 89-м номером.
До Миная Олег виступав за Інгулець, черкаський Дніпро, Славутич, Карлівку, Полтаву, Єдність та Арсенал із Білої Церкви.
Минулого сезону Синьогуб провів 15 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу.