Україна

Кияни готові розглядати пропозиції щодо своїх футболістів.

Київське Динамо не отримувало пропозицій щодо трансферу свого вінгера Віктора Циганкова. Про це заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

"Можливий трансфер Циганкова не залежав від ситуації з Ярмоленком. Щоб продати Циганкова, має бути якась пропозиція. Писали там про Севілью — це все чутки. На 100% підтверджую, що жодного реального пропозиції щодо Циганкова не було.

Наразі хлопці налаштовані на матч з Фенербахче. Це дуже важлива зустріч для нас, суспільства. Тому не зараз вдаватимуся в якісь подробиці трансферного ринку. Коли буде гідне пропозицію — ми її розглянемо", — наводить слова Суркіса ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Минулого сезону Циганков провів 25 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 4 асисти.

Нагадаємо, що матч Динамо — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.