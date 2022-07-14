Украина

Вінничанин відреагував на теракт росіян у рідному місті.

Сьогодні, 14 липня, російські ракети вдарили по центру Вінниці. Наразі відомо про 20-х загиблих мирних українців, троє з яких — діти.

Черговий терористичний акт росіян прокоментував у своєму Інстаграмі вінгер Динамо та збірної України Віктор Циганков, який народився в Ізраїлі, проте виріс саме у Вінниці.

"Ніколи не пробачимо! росія — терористична держава!"

"Горіти вам у пеклі, рашисти"









На другому фото, яке видно у сторіс Віктора, зображена маленька дівчина, вбита російськими окупантами...

Також на сьогоднішній теракт зреагував Руслан Маліновський.