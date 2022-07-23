Україна

Керманич луганського клубу висловився про перемогу у товариській зустрічі над польським клубом.

У рамках підготовки до нового сезону української Прем'єр-ліги луганська Зоря у товариському матчі зустрілася з плоцькою Віслою та здобула перемогу з мінімальною перевагою у рахунку (3:2).

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен поділився емоціями від цього протистояння.

"Гра проти Вісли — позитив. Це наша четверта гра на зборах. В нас було багато роботи на полі. Також Вісла вказала на наші слабкі місця, які будемо покращувати. Це була непогана підготовка до Ліги конференцій. Я задоволений грою, задоволений позитивними моментами. Бачив негативні, але ще є час, щоб виправити їх.

Попереду ще одна контрольна гра. Вважаю, що після цього періоду часу, коли команда не грала у офіційних матчах, хлопці наберають кондиції. Вони гарно працюють на тренуваннях і починають думати про футбол. Так, складно, але готуємось до наступних тренувань", — сказав Патрік ван Леувен в коментарі прес-службі Зорі.



Дивитися відео голів та огляд матчу Вісла Плоцьк — Зоря ви можете на Football.ua.