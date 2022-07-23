Україна

Український опорник Шахтаря висловився про нічию у товариському матчі з нідерландським клубом.

Шахтар у рамках контрольного поєдинку зустрівся з Фортуною Сіттард на зборах та зіграв внічию за рахунком 3:3.

Опорний півзахисник "гірників" Тарас Степаненко поділився емоціями від цього протистояння.

"Було багато помилок: як індивідуальних, так і під час виходу з оборони в атаку. Перші десять хвилин були геть жахливими, але ми мусимо розуміти, що наразі будується нова команда. У Шахтаря багато молодих гравців, новий тренер і вимоги. Потрібно працювати, після тижня тренувань ми не можемо сказати, що вже набули оптимальної форми. Головне, згодом нам удалося вирівняти гру, показати характер. 3:3 є закономірним результатом, та попереду багато роботи.

Я розумію, що сьогодні на полі я не лише гравець, а й помічник тренера. Мені зрозумілі всі його вимоги, і я маю підказувати молодим гравцям, щоб їхня адаптація проходила швидше. Хлопці з Академії завжди мріяли потрапити до першої команди, але вони завжди казали, що важко конкурувати, адже раніше було багато класних футболістів із Бразилії та Європи. У цій ситуації вони отримали дуже великий шанс, і я разом із тренерським штабом ставитиму перед ними дуже високі вимоги.

Усі мусять розуміти, що це Шахтар — команда, яка має завжди перемагати, незалежно від ситуації поза й усередині. Моє завдання — трохи підштовхувати молодих до цього і досягати результату", — цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

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