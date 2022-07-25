Україна

Поєдинок відбудеться вже завтра.

Завтра, 26 липня, о 21:00 за київським часом донецький Шахтар проведе благодійний матч проти амстердамського Аякса.

Матч пройде на Йоган Кройф Арені у столиці Нідерландців, а покаже її медіасервіс MEGOGO. Передматчева студія розпочнеться о 20:15, а коментатором гри буде Роман Бебех.

Трансляцію можна буде подивитися у прямому ефірі на інтерактивному каналі MEGOGO Футбол Перший та у розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Нагадаємо, у першій грі на нідерландських зборах "гірники" розписали результативну нічию з Фортуною із Сітарду.

Нагадаємо, Шахтар також проведе благодійний матч проти Роми.