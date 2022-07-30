Україна

Київський клуб підбив підсумки голосування за найкращого гравця за підсумками липня.

Воротаря київського Динамо Георгія Бущана було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками цього місяця. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У липні команда Мірчі Луческу провела два перші офіційні матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче — 0:0 та 2:1.

Саме в цих поєдинках Бущан зізнавався найкращим гравцем киян, за що власне і був визнаний найефективнішим уболівальниками клубу.

Загалом у голосуванні взяли участь 10794 респонденти, з яких Бущан отримав 7733 голоси. На другому місці – Микола Шапаренко, а третім фінішував Олександр Караваєв.

Топ-5 гравців Динамо в липні на думку вболівальників:

1. Бущан – 7733 голосів

2. Шапаренко — 686

3. Караваєв – 582

4. Буяльський — 454

5. Дубінчак – 393

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео найкращих сейвів Бущана у матчі Фенербахче – Динамо.