Київський клуб підбив підсумки голосування за найкращого гравця за підсумками липня.
Георгій Бущан, ФК Динамо
30 липня 2022, 17:59
Воротаря київського Динамо Георгія Бущана було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками цього місяця. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У липні команда Мірчі Луческу провела два перші офіційні матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче — 0:0 та 2:1.
Саме в цих поєдинках Бущан зізнавався найкращим гравцем киян, за що власне і був визнаний найефективнішим уболівальниками клубу.
Загалом у голосуванні взяли участь 10794 респонденти, з яких Бущан отримав 7733 голоси. На другому місці – Микола Шапаренко, а третім фінішував Олександр Караваєв.
Топ-5 гравців Динамо в липні на думку вболівальників:
1. Бущан – 7733 голосів
2. Шапаренко — 686
3. Караваєв – 582
4. Буяльський — 454
5. Дубінчак – 393
Нагадаємо, на Football.ua доступне відео найкращих сейвів Бущана у матчі Фенербахче – Динамо.