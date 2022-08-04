Україна

Керманич полтавчан прокоментував підсумки товариської гри.

Напередодні полтавська Ворскла провела товариську гру проти криворізького Кривбасу, за ходом якої влаштував дивовижний камбек, відігравши два м’ячі.

Головний тренер "зелено-білих" Віктор Скрипник після фінального свистка прокоментував побачене на футбольному полі.

"Гарна бойова гра. Нам пощастило, що змогли повернутись до гри. Сьогодні в нас було перше тренування з того часу, як ми зіграли в Швеції. П’ять днів надали хлопцям для того, аби вони побачились із сім’ями. Було багато незіграності та гравців, які вперше вийшли на поле в складі нової команди: новачки та молоді футболісти.

Утім, порадували й "старички", які згодом з’явились на полі. Результат, безумно, важливий, проте ми дивимось виключно наперед. Нам потрібно бути готовими до 23-го серпня, чи коли ми там починаємо чемпіонат.

Можу тільки побажати вдачі Кривбасу та своїм підопічним. Головне, аби футбол узагалі існував, бо для нашої країни це дуже важливо. Це для тих хлопців, які нас захищають — щоб вони також мали хоч якусь відраду на фронті.

Із Вернидубом перед матчем пригадали все: коли разом грали, коли разом "гуляли", якщо так можна висловитись, проводили разом час, трохи обмінялись досвідом. Від себе можу сказати, що тренер розвивається, коли обмінюється досвідом із іншими керманичами, бо в нас у кожного різні погляди на гру", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно полтавці отримали чергове підсилення в поточній трансферній кампанії.