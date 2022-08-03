Україна

Наставник криворізького клубу поділився думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти Ворскли (2:3).

"Перш за все, хочу сказати хороші слова на адресу Ворскли. Так, вони не змогли пройти далі у кваліфікації Ліги Конференцій. Але були близькі до цього. Таке буває, вони повинні якнайскоріше це забути. Гадаю, якщо все у них вийде, то у наступному році вони знову будуть в єврокубках. Разом із Кривбасом.

Давайте почнемо з того, що ми ще працюємо на зборах й дуже багато роботи треба виконати попереду. Щодо сьогоднішнього матчу, то він вдався як для нас, так і для суперника. Перший тайм був за нами: повністю переграли Ворсклу, перемогли 2:0. Але трохи не нам не вистачає того запасу, який потрібен бути.

У нас команда зовсім нова, тому ми у підсумку програли. Але матч вийшов бойовий. Якби не цей пенальті в кінцівці, то все би закінчилось бойовою нічиєю. Але то футбол. Треба приймати цей удар та вміти його тримати, вставати з колін та йти далі. По-іншому ніяк, це я і сказав у роздягальні своїм хлопцям.

Будь-яка перемога – це радість, а поразка – смуток. У кожного футболіста так. Не бачу нічого страшного в ємоціях, треба зробити аналіз гри та йти далі. В цілому гра сподобалась. До початку сезону у нас три тижні. Зробимо усе, аби підготувати команду до чемпіонату ще краще", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.