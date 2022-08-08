Україна

Керманич донеччан прокоментував підсумки товариської гри.

Напередодні донецький Шахтар зазнав болючої поразки в товариському поєдинку проти італійської Роми (0:5).

Рома — Шахтар 5:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Важкий був матч, про що можна здогадатись, подивившись на результат. Звичайно, шо це був гарний тест для нас. Побачили кілька моментів, які підуть нам на користь у подальшому, над чим треба працювати.

Порівнювати склади Шахтаря та Роми за бюджетом та рівнем футболістів наразі несправедливо.

Перший тайм для нас був непоганим. Я думаю, що перші 30 хвилин ми дуже вдало діяли під пресингом Роми — саме те, над чим ми працювали на останніх тренуваннях. Думаю, що їм дуже важко було знайти Дзаньоло та Дібалу в атаці. Дібали взагалі не було видно перші півгодини.

Долю матчу вирішили ситуативні помилки. Є різниця між тим, щоб іти на перерву за рахунку 0:1 чи 0:3. Це надломило хід гри, помінялись емоції в футболістів. За такої атмосфери на трибунах, футболісти рівня Роми наказуватимуть за кожну помилку.

У другій половині гри ми також добре грали в комбінаційний футбол, але не мали конкретики в останній третині. Як то кажуть, це купується грошима на ринку. Якісні гравці зараз коштують 70 чи 100 млн євро.

Для нас це був дуже гарний урок для того, аби подивитись, де ми є станом на сьогоднішній день, що ми вже зробили, а що ще треба зробити. Рома — фізично потужна команда, яка в цьому плані нас переграла. Окрім того, вони вже незабаром починають чемпіонат — це також маленький нюанс. Будем працювати далі.

Настрою цей матч нам точно не зіпсує. Ми мусимо розуміти, за якої атмосфери та на якій арені ми грали. Для багатьох наших футболістів це був перший досвід на такому рівні. 70 тис. людей, презентація гравців такого рівня, як Дібала, але ми все одно приїхали грати в футбол.

Шахтар добре зіграв у цьому матчі з м’ячем в ногах чи без нього. Добре звужували простір, аби не проходили проникаючі передачі суперників. Звичайно, майстерність десь давалась у знаки. Але ми й це намагались контролювати.

Окрім того, пара-трійка важливих футболістів сьогодні не могла зіграти: Степаненко та Траоре, Зубков, який тільки приїхав. Можу тільки сказати, що Рома — абсолютний фаворит у боротьбі за скудетто цього сезону. Краще нам зараз їм програти, аніж колись пізніше. Це зробить нас сильнішим.

Відсутність Степаненка дуже відчувалась. Навіть збірна України грає в інакший футбол, якщо його немає в стартовому складі. На цьому етапі підготовки нам потрібні м’язи.

Можу тільки подякувати Ромі, що погодились провести цей благодійний матч. Зібрали дуже багато коштів на допомогу Україні, солдатам, дітям. Це й було найважливіше цього вечору — матч у центрі Риму, стільки людей, усі ці кошти, які вдалось зібрати. Таким чином спорт може допомагати політиці вирішувати проблеми", — заявив хорватський фахівець.

Нагадаємо, що раніше півзахисник Тарас Степаненко висловився стосовно легіонерів, які залишили клуб через черговий виток агресії проти України.