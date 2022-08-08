Україна

Футболіст розуміє позицію іноземних футболістів.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував рішення іноземних гравців клубу не повертатись після початку війни.

"Я не маю права їх засуджувати. Ми розуміємо, що дуже складна ситуація в нашій країні. Кожного дня ведуться обстріли наших міст, і тому ми можемо зрозуміти іноземних футболістів, які переживають за свої родини, свої життя.

Вони користуються цим правилом, яке, на мою думку, не є справедливим для клубів, але для безпеки футболісти мали це право і вони ним скористалися. Тому ми не маємо права їх засуджувати", — розповів футболіст в інтерв'ю Megogo.

Нагадаємо, що наразі у донецькому Шахтарі є лише один легіонер — літній новачок з Хорватії Невен Джурасек.