Футболіст розуміє позицію іноземних футболістів.
ТАРАС СТЕПАНЕНКО, ФК ШАХТАР
08 серпня 2022, 11:26
Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував рішення іноземних гравців клубу не повертатись після початку війни.
"Я не маю права їх засуджувати. Ми розуміємо, що дуже складна ситуація в нашій країні. Кожного дня ведуться обстріли наших міст, і тому ми можемо зрозуміти іноземних футболістів, які переживають за свої родини, свої життя.
Вони користуються цим правилом, яке, на мою думку, не є справедливим для клубів, але для безпеки футболісти мали це право і вони ним скористалися. Тому ми не маємо права їх засуджувати", — розповів футболіст в інтерв'ю Megogo.
Нагадаємо, що наразі у донецькому Шахтарі є лише один легіонер — літній новачок з Хорватії Невен Джурасек.