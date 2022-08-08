Україна

Тимчасовою домашньою ареною для харків'ян стане стадіон Авангард.

Харківський Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про місце проведення своїх домашніх поєдинків у майбутньому сезоні української Прем'єр-ліги.

Сьогодні делегація харків'ян прибула у гості Закарпатської обласної військової адміністрації. Керівництво клубу та гравці Металіста обмінялися з обласними керманичами ідеями про подальшу співпрацю та висловили вдячність за теплий прийом харківської команди на Закарпатті.

"Нам дуже приємно, що з перших хвилин нашого перебування в Ужгороді ми відчули до себе щиру увагу та доброзичливість. Нам надали чудові умови для проживання, відмінне тренувальне поле та підготували стадіон до матчів УПЛ. Ми щиро вдячні Закарпатській ОВА та особисто Віктору Федоровичу Микиті за плідну співпрацю", — сказав спортивний директор клубу Василь Кобін.

Таким чином, Металіст тренуватиметься на Закарпатті, а домашні матчі команди проходитимуть на ужгородському стадіоні Авангард.

Раніше повідомлялося, що Металіст проведе товариський матч із Депортіво.