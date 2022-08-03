Україна

Харківська команда продовжить готуватись до старту чемпіонату в Україні.

Сьогодні, 3 серпня, делегація харківського Металіста повернулася до України, прибувши до Ужгорода. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Так вийшло, що навчально-тренувальні збори харків'ян затяглися із зимових і команда перебувала у Туреччині 169 днів.

Команда базуватиметься в одному з готелів Ужгорода та сьогодні о 17:00 вже провела перше тренування у рамках заключного етапу підготовки.

Найближчим часом Металіст розповість про новачків, про те, де проходитимуть домашні матчі, а також про спаринги.

Раніше повідомлялося, що виконком УАФ затвердив базовий день першого туру УПЛ.