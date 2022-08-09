Україна

Угода із 28-річним українцем розрахована на один рік.

Колишній півзахисник Інгульця Михайло Шишка підписав контракт із Львовом. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода із 28-річним українцем розрахована на один рік. У складі львів'ян він виступатиме під 23 номером.

Останнім клубом Шишки був Інгулець, де він провів 29 поєдинків. До цього він виступав за Оболонь, литовський Рітерай та Динамо Тбілісі, з яким став чемпіоном Грузії у 2019 році.

Раніше повідомлялося, що затверджено графік реєстрації та заявки футболістів команд клубів УПЛ.