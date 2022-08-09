Перший заявковий період пройде з 15 до 18 серпня.
УПЛ
09 серпня 2022, 18:30
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про те, що було схвалено графік реєстрації та заявки футболістів команд УПЛ для сезону-2022/23.
Перший заявковий період для українських команд пройде з 15 до 18 серпня.
15 серпня — Кривбас, Металіст, Ворскла, Олександрія
16 серпня — Колос, Верес, Металіст 1925, Рух
17 серпня — Львів, Чорноморець, Інгулець, Минай
18 серпня — Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря
Раніше УПЛ опублікувала офіційну інформацію щодо умов пропозиції Setanta Sports.