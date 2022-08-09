Україна

Перший заявковий період пройде з 15 до 18 серпня.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про те, що було схвалено графік реєстрації та заявки футболістів команд УПЛ для сезону-2022/23.

Перший заявковий період для українських команд пройде з 15 до 18 серпня.

15 серпня — Кривбас, Металіст, Ворскла, Олександрія

16 серпня — Колос, Верес, Металіст 1925, Рух

17 серпня — Львів, Чорноморець, Інгулець, Минай

18 серпня — Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря

Раніше УПЛ опублікувала офіційну інформацію щодо умов пропозиції Setanta Sports.