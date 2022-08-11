Україна

Керманич Шахтаря прокоментував перші перемоги команди під його керівництвом.

Напередодні донецький Шахтар зіграв одразу дві контрольні зустрічі за один день, здобувши перемоги над Аль-Адалою (1:0) та Домжале (3:0).

"На тлі важкого матчу в Римі проти Роми, за умов того, що ми віддались на повну, та зважаючи на атмосферу на трибунах та рівень гравців у складі суперника, було важливо надати навантаження кожному нашому футболісту. Саме тому ми зробили два товариських матчі в один день, щоб майже кожен мав змогу відіграти 90 хвилин.

13 днів до початку сезону, тож ми маємо потрохи форсувати нашу підготовку. Дуже насиченим вийшов день. Переймаюсь за кожного гравця, із яким доводиться наразі працювати. Звичайно, що ще є багато моментів, над якими потрібно провести роботу.

Загалом, сьогодні ідеєю було зіграти перший матч за системою 4-4-2. Уперше спробували її. Місцями було дуже непогано. Різноманітність мене приваблює, бо навіть в УПЛ не всі команди грають постійно однією схемою, тож десь треба перепрограмувати своїх футболістів у потрібний момент.

4-4-2, 3-4-3, як було проти Роми, або 4-1-4-1 у другій грі сьогодні — нам потрібні адаптовані гравці під кожну з цих моделей.

Вечірня гра дуже сподобалась за своїми моментами, гольовими нагодами та взаємодією команди. Добре, що обійшлось без травм, бо, як я вже казав, навантаження було суттєвим. Завтра в гравців буде вихідний день, а післязавтра — готуємось до подвійного матчу 15 серпня.

Щодо рівня суперників, то вони завжди гратимуть настільки добре, наскільки ти їм це дозволиш. Було помітно, що на сьогоднішній день ми є кращою та якіснішою командою, хоча вони вже грають у своїй внутрішній лізі. Різниця в рівнях була помітна, але таким є футбол.

Проте завжди є фактор утоми гравців. Суперники провели кілька якісних контратак на наші ворота. Це теж треба мати на увазі. "Розслабушка", як то кажуть. Я ще перед матчем проти Роми казав своїм гравцям, що в одному окремо взятому матчі ти можеш обіграти будь-кого. Треба вірити в процес та щоденну працю над собою.

Потрохи додаємо. Мені подобається те, що я бачу на тренуваннях. Змін дуже багато, проте завжди бракуватиме часу на їхнє виконання. Потрібно аналізувати те, що маємо на сьогоднішній день. Старт чемпіонату 23 серпня, Ліга чемпіонів — 6 чи 7 вересня. Потрібно гуртувати команду.

Футболісти б’ються кожен день за місце в стартовому складі. Сьогодні хотів зранку побачити Кулакова та Сікана в якості двох форвардів. Вони подібні один до одного за характеристиками — обидва агресивні, швидкі, рухливі, мають відчуття голу. Не настільки габаритні, певна річ, як Траоре, але можуть бути варіантом за 4-4-2.

У другій грі хотіли зіграти з Тотовицьким у ролі прихованої дев’ятки. Він це досконало вміє робити — розуміє гру, падає між лініями, витягує на себе суперників, має відповідний інтелект.

Також чекаємо на повернення Траоре. Його бажання .яке він наразі проявляє на тренуваннях, захмарне. Дуже якісний гравець. Він піде команді на користь.

Щодо Мудрика, то можу лишень сказати, що коли вінгер наприкінці сезону не має достатньої результативності, це дуже поганий показник. Два голи за 19 матчів — це для нього мало, про що ми вже поговорили з ним. Над цим наразі працюємо з ним ментально. Недостатньо бути тільки швидким. Для мене його два голи сьогодні були показником бажання прогресувати.

Сьогодні були присутніми українські вболівальники — було дуже приємно їх побачимо. Завжди намагаємось підтримувати їх, а вони — нас. Хочемо, щоб якнайшвидше війна припинилась, а ми повернулись до старого життя у вільній і свобідній Україні. Над тим і працюємо. Матчі, які ми граємо, також трохи допомагають. Можем показати світу, що насправді відбувається", — заявив хорватський фахівець.

Нагадаємо, що раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков також висловився щодо майбутнього молодих футболістів Шахтаря в складі його команди.