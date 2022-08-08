У випадку підписання договору матчі транслюватимуться на трьох майданчиках.
Setanta Sports, фото: УПЛ
08 серпня 2022, 18:33
Стало відомо, які умови пропонує Setanta Sports щодо трансляцій української Прем'єр-ліги, повідомив офіційний сайт УПЛ.
Фінансові умови, які запропонувала Setanta Sports
$16,2 млн на 3 сезони: 2022/23, 2023/24, 2024/25
Звертаємо увагу на те, що ця грошова пропозиція включає у себе витрати на продакшн (виготовлення сигналу).
Остаточна вартість виготовлення сигналу, враховуючи логістичні питання, пов’язані з воєнним станом, наразі погоджується. Ведуться перемовини з підрядниками.
Варто також зазначити, що дана пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляції матчів УПЛ.
У пропозиції закладені кошти, які Setanta Sports гарантовано виплатить клубам за реалізацію міжнародних Медіа-Прав, а у випадку підвищеного попиту від міжнародних партнерів і додаткових продажів Медіа-Прав закордон, всі отримані кошти будуть направлені до УПЛ і розділені між клубами-учасниками єдиного пулу.
Умови трансляції матчів
Матчі Чемпіонату України з футболу транслюватимуться на 3-х майданчиках:
OTT платформа Setanta Sports
Підписникам платформи будуть доступні:
- Всі матчі у прямому ефірі
- Розширені хайлайти всіх матчів
Вартість повного пакету доступу до платформи Setanta Sports, що транслюватиме всі матчі УПЛ у прямому ефірі, становитиме 109 грн на місяць. Ця підписка також включатиме доступ до усіх трансляцій, на які має права Setanta Sports: Англійська Прем’єр Ліга, Бундесліга, НХЛ, Формула 1 тощо.
Лінійні канали Setanta Sports
Глядачам лінійних каналів будуть доступні:
- Мінімум 4 матчі у прямому ефірі
- 8 матчів у турі у записі
Лінійні канали Setanta Sports вже охоплюють понад 2,5 млн домоволодінь по всій країні. Якщо глядач вже є клієнтом OTT платформи або провайдера, що має Setanta Sports у програмній сітці, він зможе переглядати матчі УПЛ без додаткових витрат.
Youtube канал Setanta Sports
Підписникам каналів будуть доступні:
- 1-2 матчі туру у прямому ефірі безкоштовно
- Ексклюзивні хайлайти матчів УПЛ
Setanta Sports працює у 15 країнах світу та, у випадку підписання контракту, додасть УПЛ у ефірну сітку у всіх цих країнах (окрім Білорусі), що сприятиме популяризації українського футболу у світі.
Важливо зазначити, що Setanta Sports не працювала і не працює у російській федерації.