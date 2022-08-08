Україна

У випадку підписання договору матчі транслюватимуться на трьох майданчиках.

Стало відомо, які умови пропонує Setanta Sports щодо трансляцій української Прем'єр-ліги, повідомив офіційний сайт УПЛ.

Фінансові умови, які запропонувала Setanta Sports

$16,2 млн на 3 сезони: 2022/23, 2023/24, 2024/25

Звертаємо увагу на те, що ця грошова пропозиція включає у себе витрати на продакшн (виготовлення сигналу).

Остаточна вартість виготовлення сигналу, враховуючи логістичні питання, пов’язані з воєнним станом, наразі погоджується. Ведуться перемовини з підрядниками.

Варто також зазначити, що дана пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляції матчів УПЛ.

У пропозиції закладені кошти, які Setanta Sports гарантовано виплатить клубам за реалізацію міжнародних Медіа-Прав, а у випадку підвищеного попиту від міжнародних партнерів і додаткових продажів Медіа-Прав закордон, всі отримані кошти будуть направлені до УПЛ і розділені між клубами-учасниками єдиного пулу.

Умови трансляції матчів

Матчі Чемпіонату України з футболу транслюватимуться на 3-х майданчиках:

OTT платформа Setanta Sports

Підписникам платформи будуть доступні:

Всі матчі у прямому ефірі

Розширені хайлайти всіх матчів

Вартість повного пакету доступу до платформи Setanta Sports, що транслюватиме всі матчі УПЛ у прямому ефірі, становитиме 109 грн на місяць. Ця підписка також включатиме доступ до усіх трансляцій, на які має права Setanta Sports: Англійська Прем’єр Ліга, Бундесліга, НХЛ, Формула 1 тощо.

Лінійні канали Setanta Sports

Глядачам лінійних каналів будуть доступні:

Мінімум 4 матчі у прямому ефірі

8 матчів у турі у записі

Лінійні канали Setanta Sports вже охоплюють понад 2,5 млн домоволодінь по всій країні. Якщо глядач вже є клієнтом OTT платформи або провайдера, що має Setanta Sports у програмній сітці, він зможе переглядати матчі УПЛ без додаткових витрат.

Youtube канал Setanta Sports

Підписникам каналів будуть доступні:

1-2 матчі туру у прямому ефірі безкоштовно

Ексклюзивні хайлайти матчів УПЛ

Setanta Sports працює у 15 країнах світу та, у випадку підписання контракту, додасть УПЛ у ефірну сітку у всіх цих країнах (окрім Білорусі), що сприятиме популяризації українського футболу у світі.

Важливо зазначити, що Setanta Sports не працювала і не працює у російській федерації.