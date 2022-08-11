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Також представили УАФ та УПЛ мали розмову щодо безпеки проведення поєдинків.

Сьогодні, 11 серпня, у київському Будинку футболу відбулася зустріч президента УАФ Андрія Павелка та представників клубів УПЛ. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Окрім них у зустрічі взяли участь виконавчий директор УПЛ Євген Дикий та перші віце-президенти УАФ Анатолій Демяненко, Олексій Михайличенко, Олег Протасов, Алан Плієв та Вадим Костюченко.

Учасники зустрічі обговорили питання погодження протоколу безпеки проведення змагань, а також приділили увагу питанню створення єдиного телепулу.

"Безпека проведення змагань — пріоритет номер один, адже йдеться не тільки про поєдинки УПЛ, а й про матчі чемпіонату ПФЛ, жіночих команд і U-19. Важлива умова успішного старту першого в історії футболу чемпіонату в умовах війни й подолання всіх перешкод на цьому шляху — це єдність і взаємопідтримка клубів-учасників. Адже в усіх нас спільна мета — перемога України й відродження українського футболу", — сказав Павелко.

Раніше УПЛ опублікувала офіційну інформацію щодо умов пропозиції Setanta Sports.