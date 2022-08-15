Україна

Президент Динамо Київ прокоментував інформацію щодо телепулу УПЛ.

Наближення моменту початку нового сезону української Прем’єр-ліги звичним чином не обійшлось без розмов про створення єдиного телепулу для організації трансляцій поєдинків національної першості, під час яких з’ясувалось, що геть не кожна команда готова наразі підтримати цю ідею.

Зокрема, до четвірки клубів, які поки що відмовляються брати участь у перспективному проєкті, належить і київське Динамо, президент якого, Ігор Суркіс, прокоментував позицію власного клуба.

"На даний момент ситуація така — 4 клуби не згодні з умовами, які пропонуються в рамках створення єдиного пулу. Я говоритиму тільки від імені Динамо, із жодним з інших клубів, які не погодилися, я не спілкувався. Знаю про їхню думку виключно з інтерв'ю та новин.

Позиція футбольного клубу Динамо така: зараз, коли в нашій країні війна, коли вся Україна бореться із російськими загарбниками, можливість перегляду футбольних матчів національного чемпіонату має бути безкоштовною, максимально доступною. Щоби абсолютно всі, кому цікавий футбол, цікаві матчі Динамо, отримали можливість їх дивитися.

Тому в процесі переговорів ми озвучили одну-єдину умову — дайте можливість транслювати домашні матчі Динамо на одному із загальнонаціональних каналів та на нашому каналі у Youtube із затримкою у певну кількість хвилин. Усе, більше жодних інших умов від нас немає. Мало того, для нас це важливе питання, як мінімум, під час війни.

Це питання саме зараз має принциповий характер. Наш пріоритет — інтереси вболівальників, а саме доступність перегляду наших матчів та можливість не витрачати на це гроші.

Щоб це не було просто словами, я наведу конкретний приклад. Матч-відповідь зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів на каналі 2+2 із затримкою в 15 хвилин переглянуло від 3-х до 3-х з половиною мільйонів осіб (точної цифри немає, але є мінімальне і максимальне значення).

Цей же матч зібрав на Setanta близько 350 тисяч переглядів. Приблизно такі ж цифри і у матчі з Фенербахче в Стамбулі. Це і є головною причиною нашої позиції — ми хочемо, щоб будь-який уболівальник зміг подивитися матчі Динамо.

Ми ініціюємо збір коштів під час трансляцій домашніх матчів Динамо, щоб перерахувати їх на потреби ЗСУ та для гуманітарних організацій. Так само ми вже збирали гроші під час трансляцій наших благодійних матчів, і продовжуватимемо далі.

Для Динамо зараз спортивні результати на другому плані. На першому — допомога Україні. Команда виграла у Фенербахче в овертаймі й відразу вирушила до Англії, щоб зіграти проти Евертона і продовжити серію благодійних матчів. Це була важка дорога, непростий матч, потім знову переліт і все це перед поєдинком проти Штурму. Тому що соціальна відповідальність зараз важливіша за все інше.

Ми готові підтримати ідею єдиного пулу, але при цьому хочемо, щоб враховувалися інтереси вболівальників та ситуація в країні", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що перший матч проти лісабонської Бенфіки для Динамо Київ відбудеться вже 17 серпня.