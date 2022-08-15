Українська соціологічна група провела опитування серед українців щодо покупки підписки для перегляду футбольних трансляцій.

Як показало опитування, майже 78% респондентів відповіли, що «швидше не куплю» або «однозначно не куплю» підписку на канал, який транслюватиме футбольні матчі.

3,4% рішуче налаштовані придбати підписку, а 14,4% ймовірно наслідують їхній приклад. Майже 5% опитаних не відповіли.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Setanta Sports стала транслятором УПЛ.