Україна

Матч представників нашої країни у єврокубках відбудеться 28 серпня на Львів Арені.

Динамо Київ на своїх офіційних ресурсах опублікувало інформацію щодо проведення матчу першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги проти СК Дніпро-1, стартові матчі яких на внутрішній арені було перенесено через участь обох команд у єврокубках.

Так, незважаючи на те, що обидві команди перебувають за кордоном через підготовку та проведення своїх єврокубкових зустрічей, їхній очний поєдинок у рамках першості України-2022/23 все-таки пройде у рідній країні.

Поєдинок Динамо та Дніпра-1 відбудеться 28 серпня о 17:00. Місце проведення матчу стане львівський стадіон Львів Арена.