Кияни готуються до нового сезону.
Динамо, ФК Динамо Київ
19 серпня 2022, 22:35
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оприлюднило заявку на новий сезон УПЛ. До списку А потрапили:
Воротарі
1. Георгій Бущан
71. Денис Бойко
Захисники
6. Микита Бурда
44. Владислав Дубінчак
20. Олександр Караваєв
21. Микита Кравченко
4. Денис Попов
34. Олександр Сирота
24. Олександр Тимчик
Півзахисники
18. Олександр Андрієвський
29. Віталій Буяльський
19. Денис Гармаш
94. Томаш Кендзьора
5. Сергій Сидорчук
15. Віктор Циганков
8. Володимир Шепелєв
10. Микола Шапаренко
Нападники
99. Денис Антюх
41. Артем Бєсєдін
17. Владислав Супряга
Зазначимо, що серед легіонерів у списку А значиться лише поляк Томаш Кендзьора.
Для Динамо старт сезону відбудеться 28-го серпня матчем із Дніпром-1.