Україна

Перший поєдинок буде показано 23 серпня.

Телеканали 2+2 та УНІАН, YouTube-канали спортивних проєктів 1+1 media – FootballHub і Профутбол Digital транслюватимуть футбольні матчі 15 сезону Української Премʼєр-ліги, повідомляється на сторінці Профутбол Digital у Facebook.

"Починаючи з 23 серпня, на ресурсах групи 1+1 media транслюватимуться футбольні матчі УПЛ.

1+1 media підтримує вболівальників і поціновувачів українського футболу та зробить безкоштовними трансляції матчів українських футбольних клубів у межах чемпіонату України з футболу 15-го сезону 2022/23.

Перша гра, яку транслюватиме 1+1 media, відбудеться завтра, 23 серпня, о 15:00 між командами Зоря та Ворскла. Долучитися до перегляду можна на телеканалі 2+2.

Вболівальники зі всього світу можуть спостерігати за поєдинком на YouTube-каналах FootballHub та Профутбол Digital, а також на платформі Київстар ТБ", — повімдомляє Профутбол Digital.

Раніше повідомлялося, що Setanta Sports — офіційний телетранслятор УПЛ.