Україна

Тренер Колоса радий, що у його команди є можливість грати та тренуватися.

Головний тренер Колосу Ярослав Вишняк прокоментував мінімальну перемогу своєї команди над Кривбасом.

"По-перше, хочеться подякувати ЗСУ за те, що матч відбувся, за можливість взагалі готуватись до чемпіонату. Велика їм подяка. Що стосується матчу, то переповідати його не буду. Скажу лише те, що стартові тури є більш харАктерними, а не на майстерності.

Велика кількість браку, велика кількість помилок у перших матчах з обох сторін пояснюється відсутністю необхідної кількості ігрової практики у команд. Тому ми сьогодні побачили багато зіткнень, багато єдиноборств. Тому й така нервова гра вийшла.

Я радий, що мої хлопці проявили характер й зуміли забити переможний гол. Бойовий матч", — наводить слова Вишняка офіційний сайт Кривбасу.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Кривбас.