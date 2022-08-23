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Колос - Кривбас, фото Колос
23 серпня 2022, 19:55
Колос у рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату України приймав на своєму полі Кривбас.
Долю поєдинку вирішив єдиний результативний удар Гончаренка у першій половині гри.
Зазначимо, що головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб отримав червону картку в цьому матчі і мало не вдарив суддю.
Огляд матчу:
Колос — Кривбас 1:0
Гол: Гончаренко, 36
Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Новак, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн (Смирний, 79), Болбат, Мякушко (Ісаєнко, 80) — Попов (Лисенко, 69).
Кривбас: Сарнавський — Татарков, Вернидуб, Зотько, Якімець — Банада (Кораблін, 65), Семенов, Хомченковський — Понєдєльнік (Шевченко, 46), Устименко (Хобленко, 46), Волошин (Дебелко, 73).
Попередження: Волинець, Ільїн, Мілько, Золотов — Банада, Семенов, Вернидуб.