Україна

Головний тренер Кривбасу завершив матч передчасно.

Юрій Вернидуб у своєму дебютному матчі на чолі Кривбасу протистояв Колосу на чужому полі.

Головний тренер криворіжців не зміг провести весь поєдинок у тренерській зоні, отримавши червону картку на 81 хвилині.

Примітно, що Юрій Вернидуб примудрився отримати дві жовті картки під час зустрічі, після чого замахнувся на резервного арбітра.

Зазначимо, що головним арбітром зустрічі працює Юрій Іванов.

Нагадаємо, що поєдинок завершився перемогою Колоса з мінімальним розривом у рахунку завдяки голу Гончаренка.