Українські футболісти продовжують вітати нашу країну із головним державним святом.
Руслан Маліновський, getty images
24 серпня 2022, 18:58
Сьогодні, 24 серпня, Україна, незважаючи на усі події минулих років у світі, святкує свій 31 день народження – День Незалежності!
Один із лідерів національної збірної України та Аталанти Руслан Малиновський привітав нашу країну з головним національним святом.
"З Днем Незалежності, Україно! ❤️" — написав Маліновський в своєму Twitter.
Нагадаємо, що у 31-річницю Незалежності України Football.ua згадав найвизначніші події з історії українського футболу.