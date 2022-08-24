Україна

Українські футболісти продовжують вітати нашу країну із головним державним святом.

Сьогодні, 24 серпня, Україна, незважаючи на усі події минулих років у світі, святкує свій 31 день народження – День Незалежності!

Один із лідерів національної збірної України та Аталанти Руслан Малиновський привітав нашу країну з головним національним святом.

"З Днем Незалежності, Україно! ❤️" — написав Маліновський в своєму Twitter.

Нагадаємо, що у 31-річницю Незалежності України Football.ua згадав найвизначніші події з історії українського футболу.