Україна

Харківський клуб посилився українським нападником.

Нападник Андрій Борячук став гравцем харківського Металіста 1925, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Металіст 1925 орендував нападника у Шахтаря. Орендна угода діятиме до кінця сезону 2022/23.

У новій команді Борячук взяв 9 номер.

Раніше Борячук грав за всі вікові команди Шахтаря, Маріуполь, турецький Резіспор, угорський Мезйокйовешд та львівський Рух. У складі останнього провів півтора року, 23 зіграних матчі — 6 голів.

Раніше стало відомо, що Металіст 1925 виступатиме на НСК Олімпійський у домашніх матчах УПЛ.