Харківський клуб посилився українським нападником.
Андрій Борячук - гравець ФК Металіст 1925
26 серпня 2022, 18:38
Нападник Андрій Борячук став гравцем харківського Металіста 1925, повідомляється на офіційному сайті клубу.
Металіст 1925 орендував нападника у Шахтаря. Орендна угода діятиме до кінця сезону 2022/23.
У новій команді Борячук взяв 9 номер.
Раніше Борячук грав за всі вікові команди Шахтаря, Маріуполь, турецький Резіспор, угорський Мезйокйовешд та львівський Рух. У складі останнього провів півтора року, 23 зіграних матчі — 6 голів.
Раніше стало відомо, що Металіст 1925 виступатиме на НСК Олімпійський у домашніх матчах УПЛ.