Україна

У заявці "гірників" присутні два легіонери.

Донецький Шахтар у своєму офіційному твіттері опублікував заявку на матч другого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбасу.

У заявці команди Ігора Йовічевича присутні два легіонери — Лукас Тейлор та Невен Джурасек.

Також відзначимо присутність в обоймі хавбека Олександра Зубкова, який відновився після травми, а також відсутність Лассіни Траоре, який продовжує процес реабілітації.

Нагадаємо, матч Шахтар – Кривбас відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.