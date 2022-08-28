У заявці "гірників" присутні два легіонери.
Олександр Зубков, ФК Шахтар
28 серпня 2022, 08:15
Донецький Шахтар у своєму офіційному твіттері опублікував заявку на матч другого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбасу.
У заявці команди Ігора Йовічевича присутні два легіонери — Лукас Тейлор та Невен Джурасек.
Також відзначимо присутність в обоймі хавбека Олександра Зубкова, який відновився після травми, а також відсутність Лассіни Траоре, який продовжує процес реабілітації.
Нагадаємо, матч Шахтар – Кривбас відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.