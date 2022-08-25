Україна

Український хавбек поновився після травми.

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

26-річний українець уже розпочав тренування у загальній групі донецької команди, а до цього він працював за індивідуальною програмою.

Зубков пропустив матч стартового туру УПЛ проти харківського Металіста 1925, який завершився без забитих м'ячів.

Цього літа Зубков залишив угорський Ференцварош і перейшов до складу "гірників". Минулого сезону він провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав вісім результативних передач.

Свій наступний матч Шахтар зіграє проти Кривбасу у другому турі УПЛ.