Україна

Костянтин Вівчаренко поділився очікуваннями від стартового матчу "біло-синіх" у новому сезоні чемпіонату України.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував майбутній поєдинок другого туру української Прем'єр-ліги проти Дніпра-1.

"Емоції від повернення в Україну просто неможливо передати на словах, оскільки дуже довгий час тут не були. Звичайно, приємно повернутися – тут своя атмосфера. Ми багато подорожували, але дуже хотіли повернутися додому.

Чесно кажучи, поки не розуміємо, як будуть відбуватися матчі. Сподіваюся, що все пройде спокійно, сирени не заважатимуть – і рахунок буде на нашу користь.

Жеребкування Ліги Європи? Пріоритетів не було щодо можливих суперників. Хлопці жартували, щоб знову попалися Фенербахче та Штурм — випав лише Фенербахче. Нічого, сильна команда, яку ми вже перемагали. Так само й у групі Ліги Європи будемо грати лише на перемогу. Хороші сильні суперники. Будемо виходити на поле, грати у свою гру та досягати результати. А проти кого грати – немає різниці.

Конкуренція з Владиславом Дубінчаком? Звичайно, конкуренція – це завжди добре, йде у плюс обом футболістам. Будемо доводити, хто сильніший.

В принципі, Шахтар є Шахтар, і залишається доволі сильним колективом. Те ж саме можу сказати про Дніпро-1, до якого прийшло багато нових гравців, новий тренерський штаб. Тож, будемо виходити та домагатися результату.

Сьогодні дивилися нарізку матчу Дніпра-1 проти АЕКу. Містер зазначив, що рахунок не по грі, оскільки Дніпро-1 — сильна команда. Можна сказати, що дніпрянам не пощастило, бо у них було дуже багато моментів, і нам також буде непросто з ними", - наводить слова Вівчаренка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, матч Динамо – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.