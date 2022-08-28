Україна

Нападник ковалівського клубу Денис Безбородько забив третій м'яч на поточному тижні, уперше відзначившись голом в офіційній грі за команду Ярослава Вишняка.

Геть по-різному стартують команди-учасниці нового сезону української Прем’єр-ліги після тривалої павзи без офіційних поєдинків, тому й турнірна таблиця після часткового завершення першого туру мала доволі полярний вигляд. Зокрема, ковалівський Колос та львівський Рух опинились по різні полюси від екватору цього рейтингу, оскільки підопічні Ярослава Вишняка негостинно зустріли криворізький Кривбас в "елітному" дивізіоні (1:0), а ось команда Леоніда Кучука нездужала ще одного дебютанта — харківський Металіст (1:2).

Оскільки "чорно-білі" належать до тієї виняткової групи команд, яким пощастило не змінювати власні домашні стадіони для виступів у поточному сезоні, то Колос був щасливий від факту чергового домашнього матчу в рідній Ковалівці, нехай і грати в цей день доводилось в обідній час. Спека в черговий раз помітно заважала футболістам демонструвати високі швидкості власного футболу, однак дехто все ж таки порався з цією проблемою краще за інших.

Господарі відкрили подіє звітної зустрічі з дальнього пострілу Вадима Мілька, який за допомоги рикошету від ноги Слюсара зумів влучити під поперечину біля правого верхнього кута воріт Юрія Паньків. Не відзначити внесок у розвиток цієї атаки через лівий фланг збоку Сергія Мякушка було неможливо. На емоціях від забитого м’яча колектив Вишняка доволі комфортно почував себе в захисті в подальшому, тоді як суперникам не вдалось швидко вигадати гідну відповідь.

Зрештою, Рух на власний рахунок після першого тайму міг записати виключно гостру подачу з правого флангу від Сича, яка раптово полетіла в дальню дев’ятку, проте Волинець не зазівався під час зміни траєкторії польоту м’яча. Трохи більше гольових моментів на цьому тлі було в ковалівського клубу, який намагався чинити тиск на опонентів на чужій половині поля, що зрештою призвело до моменту Кіріла Попова під завісу першої половини гри, коли форвард перед чужим штрафним перехопив невдалу передачу Ляха назад на Паньківа з лівого флангу, але не влучив у порожні ворота.

У другій половині матчу перевага господарів поля нікуди не поділась, хіба що команди почали трохи більше нервувати, через що головному арбітру довелось неодноразово тягнутись до кишені за картками жовтого кольору. Руху достатньо довго не вдавалось змінити згубний для себе хід подій, а вже на 55 хвилині Вишняк долучив до гри дебютанта Дениса Безбородько, який уже мав досвід ураження воріт в УПЛ цього сезону в складі луганської Зорі.

Це, безперечно, допомогло нападнику ковалівського клубу й у контексті звітної дуелі, бо партнери радо вантажили на нього довжелезні передачі до чужого штрафного, і одна з таких, від Болбата, у підсумку стала результативною, коли на 83 хвилині Денис відірвався від центральних захисників, і в два дотики пробив повз голкіпера з лівого флангу штрафного. У цей момент зустріч можна було завершувати, бо "жовто-чорні" так і не влаштували нам обіцяний бій.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях проти закарпатського Минаю, а львівський Рух очікуватиме дома на донецький Шахтар.— Рух 2:0Мілько, 5, Безбородько, 83Волинець — Золотов, Гончаренко, Новак, Чорноморець — Мілько (Смирний, 46), Оріховський (Лисенко, 90) — Ільїн (Задоя, 89), Мякушко (Мякушко, 72) — Болбат, Попов (Безбородько, 55).Паньків — Сич, Слюсар, Дідик, Лях — Федорчук, Сапуга — Б. Бойчук (Непейпієв, 65), Таллес (Притула, 81), Соломон-Отабор (Руніч, 65) — Климчук.Попередження: Мілько, Безбородько, Золотов — Дідик, Таллес, Новак, Соломон-Отабор