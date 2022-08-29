Відомі приблизні терміни відновлення.
Віктор Корнієнко, ФК Шахтар
29 серпня 2022, 19:51
У матчі другого туру УПЛ Шахтар – Кривбас (1:0) захисник господарів Віктор Корнієнко отримав травму та не зміг самостійно залишити поле.
Найгірші очікування підтвердились. Футболіст отримав розрив хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, повідомляє пресслужба "гірників".
5 вересня футболістові буде проведено операцію. Орієнтовний термін відновлення – 6 місяців.
Нагадаємо, Віктор вийшов на заміну у другому таймі й вже за кілька хвилин зіткнувся з Дмитром Хомченовським.