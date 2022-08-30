Україна

Легенду київського клубу запрошують до Осієка.

Помічник головного тренера київського Динамо Огнєн Вукоєвич незабаром може залишити "біло-синіх". Про це повідомляє 24sata.

За інформацією джерела, 38-річний хорват може розпочати самостійну тренерську кар'єру на своїй батьківщині.

Зазначається, що Вукоєвич один із основних кандидатів на посаду головного тренера Осієка, який нещодавно залишив Ненад Б'єліца.

Після семи турів чемпіонату Хорватії Осієк посідає п'яте місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого Динамо Загреб на 11 очок.