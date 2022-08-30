Україна

Своє, рідне.

Автор Football.ua Віталій Пасічний здає до архіву другий тур УПЛ та розповідає про найцікавіше, що трапилося на українських полях за цей час.

Маски остаточно скинуто, всі учасники УПЛ сезону-2022/23 вступили до сезону.

Ліга має несподіваного лідера і абсолютно феноменального аутсайдера — на останньому 16-му місці в чемпіонаті знаходиться київське Динамо!

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Зоря 2 2 0 0 6 3 3 6 2 Колос 2 2 0 0 3 0 3 6 3 Олександрія 2 2 0 0 4 2 2 6 4 Верес 2 2 0 0 3 1 2 6 5 Металіст 2 1 1 0 3 2 1 4 6 Шахтар 2 1 1 0 1 0 1 4 7 Дніпро-1 1 1 0 0 3 0 3 3 8 Металіст 1925 2 0 2 0 0 0 0 2 9 Інгулець 2 0 1 1 2 3 -1 1 10 Чорноморець 2 0 1 1 0 1 -1 1 11 Львів 1 0 0 1 2 3 -1 0 12 Минай 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Кривбас 2 0 0 2 0 2 -2 0 14 Ворскла 2 0 0 2 2 5 -3 0 15 Рух 2 0 0 2 1 4 -3 0 16 Динамо Київ 1 0 0 1 0 3 -3 0



Сенсація туру

Перший же матч Динамо у новому чемпіонаті показав, що цей сезон УПЛ може стати найсенсаційнішим в історії. Знаєте, коли кияни в попередній раз розгромно поступалися в чемпіонаті не Шахтарю? 15 вересня 2013 року! Голи Шав'єра, Соси та Марлоса не залишили Динамо жодного шансу на “Арені Металіст”. Але навіть тоді два голи влетіли після 90-ї хвилини, чим дали Олегу Блохіну привід сказати, що він їх “не рахує”, та й матч був виїзним, при 40 тисячах глядачів... Зараз подібних виправдань у команди Луческу немає.

Похвал Дніпра-1, вибачте, у цьому матеріалі не буде. Всього три дні минуло після однозначно ганебного виступу на Кіпрі, коли команда Кучера впевнено програла команді, що однозначно слабша за Динамо. Просто саме Динамо дійшло до моменту, коли його міг і повинен був обігравати будь-який більш-менш мотивований і майстерний суперник.

Лівого вінгера в команди просто немає. Ставити на цю позицію Шепелєва – все одно, що поставити Шепелєва на позицію воротаря, якщо Бущан і Бойко синхронно травмуються. Без боєздатної одиниці падає в ефективності вся робота Бєсєдіна без м'яча: це було помітно і в єврокубках, просто тоді до певного часу рятували заміни та підключення до атак крайніх захисників. На те, що подібне спрацьовуватиме постійно, навіть сподіватися дивно.

Напевно, до закриття трансферного вікна якогось вінгера куплять. У крайньому випадку, переманять із молодіжної команди, яка дала цьому Динамо майже все найкраще, що воно має. Але той факт, що цього не було зроблено до першого туру – вже величезна недоробка, яка наголошує, що власнику клубу зараз сильно не до футболу.

Рішення туру

Одна зі складових гри Шахтаря, яка різала око у першому турі найбільше – штрафні Мудрика. Новий лідер “гірників” брав на себе виконання стандартів з перспективних точок, бив – і виходило невдало. Це виглядало проблемою, багато хто пропонував рішення передати це право комусь із партнерів по команді – але в матчі з Кривбасом Михайло замість удару навісив, і це призвело до голу.

У Шахтаря 4 очки та різниця м'ячів 1-0 після двох турів. Єдиний м'яч забитий у більшості та після стандарту. При цьому ніхто з тих, хто дивиться матчі "гірників", ніколи не скаже, що команда Йовічевіча грає в оборонний футбол. Просто суперники, наче за звичкою, діють дуже пасивно і бояться вплутатися в обмін атаками. Металісту пощастило, Кривбасу ні – але, може, цей Шахтар заслуговує, щоб проти нього грали не лише на відбій?

Камбек туру

Віктор Скрипник має бути десь у глибині душі вдячний Динамо. Лише шокуючий, аномальний результат на Арені Львів затьмарює другу поспіль поразку такої амбітної на словах та ринку Ворскли. Причому якщо програш Зорі можна списати на топовий за мірками УПЛ статус матчу, то поразка Вересу – з розряду тих, де деталі тільки збільшують кількість питань до тренера.

У перші півгодини Ворскла мала забивати 3-4 голи. Верес начебто забув вийти на поле: чудові швидкі атаки полтавців в один дотик постійно ставили гостей із Рівного в глухий кут. Тільки через слабку реалізацію Ворскла обмежилася одним голом і... зупинилася. Верес спочатку зміг просто впевненіше зупиняти атаки, потім став усе більше контратакувати, а в ендшпілі здобув вольову перемогу.

Безумовно, вплинула травма Феліпе, але дивно все зводити до неї, коли суперник взагалі не задіє в матчі жодного легіонера та перемагає просто за рахунок пресингу та довгих передач. Фірмовий ромб Скрипника виявляється дуже вразливим проти контратак – і з кожним новим сезоном вразливим все більше і більше. Зрозуміло, що турнір тільки починається, але для Ворскли він почався максимально похмуро.

Матч туру

Як би на противагу побаченому в Полтаві, Зоря чудово перетворила поразку на перемогу, зумівши знайти додаткові ресурси в ході матчу. Мишньов першим своїм торканням у матчі зрівняв рахунок (а першим рішенням – дивовижно відкрився), Алефіренко взагалі виконав гол з надгострого кута в одному з перших матчів у професійному футболі.

І Зоря досягла цього в матчі, де теж могла нарікати на невдачу. Мацапура явно помилився за другого голу Львова, чим сильно ускладнив своїм партнерам завдання на другий тайм. Але, так чи інакше, Патрік ван Леувен набагато швидше зміг порозумітися зі своїми гравцями, ніж ціла низка заслужених українських тренерів.

Загалом, одна з головних загадок усього сезону полягає в тому, як Зоря змогла у такий час мотивувати голландця приїхати до України. Зрозуміло, що в Ізраїлі, де раніше працював ван Леувен, теж неспокійно з моменту утворення самого Ізраїлю, але саме Зоря всіма іншими новинами показує ознаки дуже проблемного клубу. Безбородько забив два голи Ворсклі, чудово зіграв – і вже до другого туру поїхав до Колоса. І, треба сказати, без нього теж непогано вийшло.

“Зв'язка” туру

Саме в лапках, бо у Чорноморця поки що далеко не всі виявляють себе з кращого боку. Насамперед це стосується зоряного новачка: Манджрекар Джеймс у перших двох матчах за одеситів відзначився двома привезеними пенальті. Але до жодного голу це так і не призвело, оскільки Дмитро Непогодов відбив обидва удари з “точки”!

З 04:55

Так не вміє навіть Стів Манданда, з яким, нагадаю, Непогодов перетинався у Марселі. Інша річ, що у цих двох матчах 34-річний голкіпер відбив майже стільки ж пенальті, скільки за всю попередню кар'єру (зараз в нього п'ять відбитих пенальті). Але Роман Григорчук має бути дуже вдячний своєму старому (пересікались ще в Астані) знайомому. Якби після такого масштабного посилення Чорноморець почав із двох поразок – багато косих поглядів було б спрямовано й на нього.

Розв'язка туру

Олександрія не дуже добре розпочала матч із Минаєм, але швидко скористалася ляпом суперника в обороні та не реалізувала низку моментів. Матч котився до буденної перемоги за рахунок реалізації класу, коли помилка Олега Білика на виході дозволила Мінаю зрівняти рахунок у компенсований до другого тайму час.

До фінального свистка залишалися лічені секунди, і було дуже схоже, що розставання (ще до повномасштабного вторгнення) Олександрії з Андрієм Паньківим коштуватиме пари очок, як клуб врятував...

Гол туру

З 07:40

Абсолютно блискучий удар Андрія Цурікова по воротах Бандури не залишив шансів.

Вийшло красиво і по суті: у важкий момент клуб врятував один із лідерів. Про Цурікова звикли говорити як про “молодого, перспективного” гравця, але у свої 29 років він другий за віком в Олександрії і був першим на момент описаних подій (Сергія Рибалку на той момент вже замінили). Чекаємо на лідерські якості і надалі – тоді й виклик до збірної не змусить себе чекати.