Україна

Капітан Колоса поділився своїми думками після гри з Рухом.

Півзахисник Колоса Вадим Мілько прокоментував перемогу над львівським рухом (2:1) у другому турі УПЛ.

"Я погано почував себе ще перед грою, але ще можна було терпіти і я вийшов на гру. Після першого тайму зрозумів, що продовжувати вже не можу і попросив заміну.

Після голу дійсно був такий собі емоційний порив, тому що я не можу спокійно дивитись, як гинуть українці у цій війні, особливо діти. Тому піднів пальці до гори та помолився за них.

Ми додаємо з кожним матчем, плюс у нас є новачки і нам всім хочется набирати обертів з кожною грою, до чого ми і прагнемо, через ігри та роботу на тренуваннях.

Вважаю, що темних конячок в цьому чемпіонаті буде достатньо, чим і буде цікавий кожен тур нинішнього сезону", - наводить слова Мілько прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Рух.