До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату України.
Колос — Рух
28 серпня 2022, 15:57
У рамках другого туру української Прем'єр-ліги Колос здобув упевнену перемогу над Рухом.
Ковалівський клуб відправив у ворота львівської команди два м'ячі без відповіді, авторами яких стали Мілько і Безбородько.
Огляд матчу:
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Колос — Рух 2:0
Голи: Мілько, 5, Безбородько, 83
Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Новак, Чорноморець — Мілько (Смирний, 46), Оріховський (Лисенко, 90) — Ільїн (Задоя, 89), Мякушко (Мякушко, 72) — Болбат, Попов (Безбородько, 55).
Рух: Паньків — Сич, Слюсар, Дідик, Лях — Федорчук, Сапуга — Б. Бойчук (Непейпієв, 65), Таллес (Притула, 81), Соломон-Отабор (Руніч, 65) — Климчук.
Попередження: Мілько, Безбородько, Золотов — Дідик, Таллес, Новак, Соломон-Отабор