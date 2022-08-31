"Гірники" визначилися з цінником на вінгера.
Михайло Мудрик, getty images
31 серпня 2022, 14:21
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик привернув увагу кількох серйозних європейських клубів у трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, "гірники" хочуть отримати за українського футболіста близько 50 мільйонів євро.
Стверджувалося, що раніше Шахтар отримував пропозиції у розмірі 30 мільйонів євро від Евертона та Брентфорда.
За минулий сезон Михайло відіграв 19 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.
Нагадаємо, що попит на українця наразі є в чемпіонаті Франції - Ніцца не залишає надій купити Мудрика.