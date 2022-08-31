Україна

"Гірники" визначилися з цінником на вінгера.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик привернув увагу кількох серйозних європейських клубів у трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, "гірники" хочуть отримати за українського футболіста близько 50 мільйонів євро.

Стверджувалося, що раніше Шахтар отримував пропозиції у розмірі 30 мільйонів євро від Евертона та Брентфорда.

За минулий сезон Михайло відіграв 19 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.

Нагадаємо, що попит на українця наразі є в чемпіонаті Франції - Ніцца не залишає надій купити Мудрика.