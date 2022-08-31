Україна

Вінгер Шахтаря Іван Петряк прокоментував гру проти Кривбасу.

Шахтар здолав Кривбас у другому турі УПЛ завдяки голу Артема Бондаренко на 83-й хвилині матчу. В інтерв'ю Football.ua Іван Петряк розказав про цю гру.

- Як загалом оціниш гру проти Кривбасу?

- Дуже складна гра в моральному плані, тому що ми хотіли привітати Донецьк з Днем міста і кожного шахтаря з їхнім святом, ми сподіваємось повернутися до Донецька найближчим часом — я вірю в те що вони нас чекають.

- Що було найважчим у грі?

- Гра була як завжди дуже тяжка, ми не змогли забити швидкий мяч, Кривбасс сів на свою половину поля і було не легко розкрити захист команди Юрія Вернидуба, але після червоної картки і гола стало набагато простіше. Ми змогли дотиснути Кривбасс!

- Говорив із Вернідубом до чи після гри?

- Звичайно, розмовляли після матчу, але це була розмова не про футбол, тому що ми зараз ми як ніколи об'єднані та про футбол не хотілося говорити — у всієї країни зараз одна мрія, ми всі чекаємо перемоги наших хлопців на передовій! Слава Україні!

Повну версію інтерв'ю читайте вже завтра на нашому сайті.