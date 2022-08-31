Україна

Кияни посилилися гравцем Зорі.

Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про підписання Владислава Кабаєва із Зорі.

Кияни повідомляють, що угода з 26-річним гравцем розрахована на чотири роки.

Вже ексгравець Зорі провів за луганчан 129 матчів, забив 10 м'ячів. Також Кабаєв захищав кольори молодіжної збірної України. У складі національної команди U20 брав участь на ЧС-2015, де "жовто-сині" припинили виступ на стадії 1/8 фіналу, поступившись серією пенальті Сенегалу.

Раніше ми писали, що кияни можуть продати Циганкова до ПСВ.