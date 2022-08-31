Іспанія

Травма може зірвати перехід у Челсі.

Нападник Барселони П'єр-Емерік Обамеянг зазнав серйозної травми внаслідок озброєного пограбування свого будинку. Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, згідно з джерелами в поліції, щонайменше четверо чоловіків залізли в сад будинку габонця, погрожували Обамеянгу вогнепальною зброєю та залізними прутами, а на довершення побили його.

Як стало відомо, форварду зламали щелепу. Внаслідок травми Обамеянг вибув приблизно на три тижні. Це може вплинути на його перехід до Челсі.

Очікується, що через травму габонський нападник пропустить не менш як місяць. Попри складні обставини, Челсі продовжує вести переговори про можливий трансфер. Сторони поки що не дійшли згоди.

Раніше повідомлялося, що "сині" готові заплатити за футболіста 23 мільйони євро.