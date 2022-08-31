Бойкот українця дав позитивний результат.
Марьян Швед, ФК Мехелен
31 серпня 2022, 18:20
Вінгер Мехелена Мар'ян Швед найближчим часом може стати гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє Belgiumsoccer.be.
За інформацією джерела, клуби змогли погодити трансфер 25-річного українця.
Наразі футболіст вже перебуває в Україні, де проходить медичне обстеження для "гірників".
Раніше повідомлялося, що Швед відмовляється тренуватися із бельгійським клубом, через що отримав порцію критики від головного тренера команди.
За Мехелен Швед відіграв 62 матчі, в яких забив вісім голів та віддав шість результативних передач.