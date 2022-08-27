Україна

Схоже, українець все ближче до повернення на Батьківщину.

Головний тренер Мехелена Денні Бьойс прокоментував майбутнє українського вінгера Мар'яна Шведа у своїй команді. Його слова передає бельгійське видання Walfoot.

"Мар'ян тренуватиметься знову лише тоді, коли буде доступний. Або йому доведеться таки перейти до Шахтаря, або він забуде про трансферні питання. Нічого "середнього" тут не буде. Поки він показує, що не може грати у футбол, мені не потрібно мати його у команді. Тому я вважаю за краще, аби він тримався подалі" — підсумував 40-річний нідерландський спеціаліст.

Раніше з'явилася інформація, що 25-річний хавбек завершує трансфер до донецького Шахтаря. Раніше Швед відмовився гарти проти Вестерло у рамках чемпіонату Бельгії.