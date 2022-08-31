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Коментар Влада Кабаєва після переходу до Динамо.

Новачок київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував свій трансфер із луганської Зорі до табору біло-синіх.

- Владе, 8 років тому ти дебютував в УПЛ у матчі проти київського Динамо, а сьогодні підписав контракт із цим клубом. Чи можна сказати, що то доля?

– Мабуть! Багато юних футболістів мріють потрапити до топового клубу, гранд українського футболу, яким є київське Динамо. Коли я вперше виходив на поле НСК Олімпійський, навіть не міг подумати, що пізніше стану гравцем Динамо. Тому дуже задоволений, що зараз маю можливість потрапити до такого великого клубу.

– Якою була твоя дитяча футбольна мрія?

– Коли я був ще школярем, ми їздили до Києва на екскурсії та ходили на старий Олімпійський. Звичайно, я хотів якось зіграти на цьому стадіоні, адже знав, які легенди виходили на це поле – Лобановський, Блохін, Шевченко. Нині моя мрія збулася.

- З кого ти братимеш приклад у київському Динамо?

- У мене немає футбольних ідолів. Хотілося б показати свій футбол, у який я вмію грати, та ще більше прогресувати.

- Де тобі зручніше грати і на якій позиції ми побачимо справжнього Кабаєва?

- Мені зручніше грати і зліва, і в центрі, і на позиції нападника. Де тренер поставить, там і гратиму. Напевно, в Динамо гратиму ліворуч, втім, гадаю, у нас із Містером буде діалог, і він зможе розкрити у мені нові якості.

- Чи розпочався вже процес твоєї адаптації до Динамо?

– Вчора я приїжджав на базу та спілкувався з Містером, а також з футболістами. Усі дуже тепло мене прийняли. Багатьох хлопців, з якими ми грали у Зорі та збірній, я знаю. Багато спільних знайомих. Але все одно для мене це виклик. Нове місто, новий колектив, новий тренер, нова база. Хотілося б відсьогодні включитися в роботу і якнайшвидше адаптуватися, — цитує Кабаєва офіційний сайт клубу.

Раніше стало відомо, скільки Динамо заплатило за Кабаєва.