Україна

Минулого місяця кияни провели п'ять поєдинків.

Воротаря київського Динамо Георгія Бущана було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулого місяця кияни провели п'ять поєдинків — чотири у кваліфікації Ліги чемпіонів (зі Штурмом – 1:0 вдома та 2:1 – на виїзді, Бенфікою – 0:2 вдома та 0:3 на виїзді) та один у чемпіонаті України (з Дніпром-1 – 0:3 вдома).

За підсумками голосування серед уболівальників Бущан набрав 60% голосів, що допомогло йому виграти конкуренцію у Владислава Дубінчака, Олександра Караваєва, Віктора Циганкова та Миколи Шапаренка.

Зазначимо, що це вже друга нагорода Бущана, оскільки він став найкращим гравцем за підсумками липня.

На другому місці опинився Шапаренко (13%), а третім був Караваєв (12%).

Свій наступний матч Динамо проведе проти Зорі. Гра відбудеться 3 вересня о 13:00 за київським часом.