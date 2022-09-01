Україна

Футболіст зацікавив тренерів та скаутів киян.

Київське Динамо націлене на підписання правого вінгера збірної Ямайки та словенського Копера Кахіма Перріса. Про це повідомляє Transfermarkt.

Футболіст з літа 2021 року виступає за Копер і з того часу зміг забити 13 голів та віддати три асисти у 47 поєдинках.

Зараз на порталі Transfermarkt в нього стоїть цінник — 800 тисяч євро.

Окрім Копера футболіст також грав у складі Домжале, австралійського Кінгстона та СК Кавальєр з Ямайки.

Нагадаємо, що Динамо офіційно підтвердило трансфер вінгера Зорі Владислава Кабаєва.