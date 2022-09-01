Футболіст зацікавив тренерів та скаутів киян.
ФОТО ДОМЖАЛЕ
01 вересня 2022, 00:16
Київське Динамо націлене на підписання правого вінгера збірної Ямайки та словенського Копера Кахіма Перріса. Про це повідомляє Transfermarkt.
Футболіст з літа 2021 року виступає за Копер і з того часу зміг забити 13 голів та віддати три асисти у 47 поєдинках.
Зараз на порталі Transfermarkt в нього стоїть цінник — 800 тисяч євро.
Окрім Копера футболіст також грав у складі Домжале, австралійського Кінгстона та СК Кавальєр з Ямайки.
Нагадаємо, що Динамо офіційно підтвердило трансфер вінгера Зорі Владислава Кабаєва.