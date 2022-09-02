Україна

Головний тренер Руху висловився після матчу із Шахтарем.

Головний тренер Руха Леонід Кучук прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Шахтаря (0:1).

"Дуже складна гра. Результат залежав від одного моменту і Шахтарю вдалося забити. Гра була дуже складною, не скажу, що Шахтареві було з нами просто. Командними взаємодіями та футболістами я задоволений, але у нас багато молоді, яка має багато працювати і вміти концентруватися на кожному моменті, граючи з Шахтарем. Все залежало від концентрації, тож хтось забив, той і виграв.

Після видалення Мудрика ми грали з акцентом на атаку, але в атаці багато чого не виходило. Втрачали багато м'ячів, коли атакувальні футболісти поспішали. Не можна втрачати м'яч за перехідної фази, а ми це робили. Думаю, у першому таймі ми завдали навіть більше ударів по воротах, аніж Шахтар. Інша річ – втрати м'яча при перехідній фазі, індивідуальні дії футболістів, наприклад, при грі віч-на-віч, – у цьому компоненті ми програвали", — цитує Кучука офіційний сайт Шахтаря.

Перемога допомогла Шахтарю піднятися на вершину турнірної таблиці. Рух без очок та перебуває на дні чемпіонату.