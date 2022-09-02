Украина: Первая лига

Поєдинок був запланований на найближчу неділю.

Матч другого туру Першої ліги Гірник-Спорт – Чернігів не буде зіграно.

На сайті ФК Чернігів опубліковано відповідну заяву. Клуб зазначив, що матч не відбудеться "з невідомих (станом на 18:00 2 вересня) для нас причин". Поєдинок мав відбутися 4 вересня о 17:00.

Цікаво, що Гірник-Спорт ніяк не розпочне сезон. Їхній матч першого туру проти ФК Полтава було скасовано через відсутність дозволу на проведення гри від начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

Своєю чергою Чернігів відкрив сезон нічийним матчем проти ФК Скорук Томаківка (1:1).