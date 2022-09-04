Україна

Єгор Назарина — про поєдинок проти Динамо.

Півзахисник Зорі Єгор Назарина прокоментував перемогу над Динамо у матчі УПЛ (3:2).

"Наскільки я пам'ятаю, нас ховали й два роки тому, і торік. Нас ховали, але ми були двічі третіми, а минулого року четвертими. Подивимося, що буде цього року.

Звичайно, ми хотіли перемогти. Грали на перемогу – так і вийшло. Дуже раді цій перемозі.

Ми розуміли, що у другому таймі Динамо піде вперед і нагнітатиме, але ми хотіли продовжити грати у свою гру. Не виходило, бо Динамо дуже добре грало. По грі так вийшло, що ми притулилися до своїх воріт. Найголовніше, що ми забрали 3 очки.

Проти Кабаєва незвично було грати, бо він довго був у цьому клубі. Але на полі ми не товариші, а суперники. Перемогли ми, а йому бажаємо успіху", — сказав Назарина у коментарі Football Hub.

На цей момент Зоря знаходиться на вершині турнірної таблиці, Динамо – на передостанньому рядку.